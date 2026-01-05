Smentite da Mattiani le fake news sull' ospedale di Polistena che entra a gamba tesa sulla vicenda

In risposta alle recenti notizie diffusesse, Mattiani ha chiarito che l’ospedale di Polistena resta operativo e non corre alcun rischio di chiusura, né per il reparto di rianimazione né per altri servizi. È importante fare affidamento su fonti ufficiali per evitare fraintendimenti e garantire un’informazione corretta sulla situazione sanitaria locale.

