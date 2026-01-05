Smentite da Mattiani le fake news sull' ospedale di Polistena che entra a gamba tesa sulla vicenda
In risposta alle recenti notizie diffusesse, Mattiani ha chiarito che l’ospedale di Polistena resta operativo e non corre alcun rischio di chiusura, né per il reparto di rianimazione né per altri servizi. È importante fare affidamento su fonti ufficiali per evitare fraintendimenti e garantire un’informazione corretta sulla situazione sanitaria locale.
“Per l’ospedale di Polistena non esiste alcun rischio di chiusura né, tanto meno, per il reparto di rianimazione”. E’ quanto afferma il consigliere regionale Giuseppe Mattiani, che interviene per smentire quelle che definisce “narrazioni distorte, alimentate con l’unico scopo di generare. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
