Slittino i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Winterberg

Ecco i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di slittino a Winterberg, in Germania. La competizione si svolgerà dal 9 all’11 dicembre 2025, includendo la Nations Cup, le gare di singolo, doppio e staffetta. La pista di Winterberg ospiterà anche eventi di skeleton e bob, consolidando il ruolo di questa località come centro di importante attività sportiva invernale.

Dopo aver ospitato le gare di skeleton e bob, la pista di Winterberg, in Germania, accoglierà la Coppa del Mondo 2025-2026 di slittino, che prevede venerdì 9 la Nations Cup, sabato 10 le due gare di singolo (maschile e femminile) e domenica 11 le gare di doppio e della staffetta. Il direttore tecnico dell’Italia, Armin Zoeggeler, ha convocato per le gare sulla pista tedesca ben 20 azzurri: nel comparto maschile saranno protagonisti Dominik Fischnaller, Leon Felderer, Alex Gufler, Leon Haselrieder, Lukas Peccei, Ivan Nagler, Simon Kainzwaldner, Emanuel Rieder, Fabian Malleier, Philipp Brunner e Manuel Weissensteiner. 🔗 Leggi su Oasport.it

