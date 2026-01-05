Sit-in in centro contro l' aggressione degli Usa al Venezuela

Un sit-in si è svolto nel centro città per esprimere solidarietà e protesta contro le recenti azioni degli Stati Uniti in Venezuela, che hanno portato all'arresto del presidente Nicolas Maduro e della sua consorte. L'evento mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla situazione politica nel paese, sottolineando l'importanza del rispetto della sovranità nazionale e dei diritti umani.

Un sit-in di protesta contro l'operazione degli Usa in Venezuela che ha portato all'arresto del presidente Nicolas Maduro e della moglie. Saranno diverse le associazioni, i movimenti politici e sindacati che parteciperanno alle 17,30 del 6 gennaio in corso Umberto angolo via Firenze."Condanniamo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Sit-in in centro contro l'aggressione degli Usa al Venezuela Leggi anche: Corteo in centro a Firenze. “Manifestiamo contro l’aggressione degli Stati Uniti contro il Venezuela” Leggi anche: Bombardamenti in Venezuela, in piazza la manifestazione "contro l'aggressione imperialista degli Usa" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Consolato Usa, sit in pro Maduro. E oggi il presidio a favore di Trump; Bologna, presidio dei collettivi in piazza Nettuno contro l’attacco Usa al Venezuela; Bologna, sabato 3 gennaio alle 18 sit-in organizzato da Potere al Popolo contro l’attacco Usa al Venezuela; A Roma manifestazione contro l’aggressione Usa al Venezuela: scelto un luogo simbolico per la protesta. A Roma manifestazione contro l’aggressione USA al Venezuela: scelto un luogo simbolico per la protesta - A Roma sit in contro l’aggressione Usa al Venezuela che si trasforma in un megafono del dissenso dopo i bombardamenti avvenuti a Caracas, e l’arresto del presidente venezuelano Nicolás Maduro, accusat ... msn.com

CATANIA, 14ENNE PICCHIATO DA UNA BABY GANG IN PIENO CENTRO: AGGRESSIONE A PIAZZA STESICORO Un ragazzo di 14 anni è stato medicato ieri sera in ospedale a Catania dopo essere stato brutalmente aggredito da una baby gang nella centr - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.