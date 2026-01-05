Sistemi idrici e di depurazione la Regione stanzia dieci milioni di euro nel messinese

La Regione Sicilia ha stanziato dieci milioni di euro per interventi sui sistemi idrici e di depurazione a Messina e provincia. Questa iniziativa mira a migliorare l’efficienza delle reti e la qualità delle acque, garantendo servizi più affidabili e sostenibili. Gli interventi rappresentano un passo importante per la tutela ambientale e il potenziamento delle infrastrutture idriche nella zona.

Importante azione della Regione, scesa in campo anche a Messina e provincia con alcuni interventi sui sistemi idrici e di depurazione. Nel complesso sono stati stanziati ben 10 milioni per operazioni svolte in città così come a Roccalumera e Nizza di Sicilia. Inoltre, la Regione ha erogato 1.3.

