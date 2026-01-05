Sinner e il ‘no’ a Mattarella il retroscena di Binaghi | Stava per andare in ospedale

Sinner ha deciso di non partecipare alla candidatura di Mattarella, una scelta che ha suscitato interesse. Secondo quanto riferito da Binaghi, prima di questa decisione il tennista avrebbe rischiato di finire in ospedale a Melbourne durante un match con Rune. Questa vicenda offre uno sguardo sui retroscena e le circostanze che hanno influenzato la scelta di Sinner, evidenziando le difficoltà vissute durante quel periodo.

(Adnkronos) – "Il no a Mattarella? Nessuno è perfetto, ma prima della rinuncia al Presidente io ricordo che Sinner stava per finire in ospedale a Melbourne durante il match con Rune". Lo ha detto il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi in un'intervista al Corriere della Sera, svelando così un retroscena sul . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

