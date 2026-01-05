Sinner-Alcaraz per la prima volta nel 2026 | dove e quando vedere la sfida

Nel 2026, Sinner e Alcaraz si sfideranno per la prima volta, prima degli Australian Open. La loro partita rappresenta un momento importante per gli appassionati di tennis, offrendo l’opportunità di seguire da vicino due dei più promettenti talenti del circuito ATP. Scopri dove e quando vedere questa attesa sfida, che anticipa la nuova stagione tennistica e promette emozioni di alto livello.

Mentre ci si prepara all'imminente inizio della stagione tennistica 2026, i due maggiori protagonisti del circuito Atp, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, si ritroveranno di nuovo di fronte ancor prima di incrociarsi (soltanto in un'ipotetica finale) agli Austrialian Open. La prima sfida del 2026. Come già previsto da tempo, infatti, si avvicina a grandi passi il torneo esibizione a Seoul nello "Hyundai Card Super Match". Appuntamento sabato 10 gennaio alle 8 del mattino orario italiano all'Incheon Inspire Arena della capitale della Corea del Sud. Un gustoso antipasto di quello che vedremo nel corso della stagione con il numero uno e due del mondo che si ritroveranno per contendersi il primato nel ranking e soprattutto tornei e Slam. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sinner-Alcaraz per la prima volta nel 2026: dove e quando vedere la sfida Leggi anche: Sinner-Alcaraz: sfida milionaria per il titolo di «Re» | Diretta 0-0 | Dove vedere la sfida Leggi anche: Tra poco Sinner-Alcaraz: sfida milionaria per il titolo di «Re» | Dove vedere la sfida Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Sinner-Alcaraz, il match di Seul del 10 gennaio LIVE su Sky; Sinner-Alcaraz, parla Nadal: «Jannik più metodico, ha uno schema solido e definito. Carlos è più imprevedibile». Poi difende il murciano; Sinner quando gioca? Esibizione con Alcaraz prima degli Australian Open, ecco quando torna in campo e quando può tornare numero uno del...; Sinner e Alcaraz, Melbourne decide il re: perché l’Australian Open può spezzare l’equilibrio. Sinner quando gioca? Esibizione con Alcaraz prima degli Australian Open, ecco quando torna in campo e quando può tornare numero uno del ranking - Manca sempre meno al ritorno in campo di Jannik Sinner che, dopo aver chiuso in bellezza il 2025 con il trionfo alle Atp Finals ... ilmattino.it

