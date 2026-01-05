Sindaco di Serracapriola va a una partita nel Foggiano in strada salva una donna in ipotermia e suo figlio
Il sindaco di Serracapriola, mentre si recava a una partita nel Foggiano, ha assistito una donna di circa 60 anni e suo figlio in difficoltà lungo la strada. Notando la donna in ipotermia, ha intervenuto prontamente, contribuendo al loro salvataggio. L’episodio evidenzia l’attenzione del primo cittadino verso la comunità e l’importanza dell’attenzione ai segnali di emergenza.
Il sindaco di Serracapriola ha salvato una donna di circa 60 anni in ipotermia e il figlio. Il primo cittadino si stava recando a una partita del suo paese quando ha notato mamma lungo il ciglio della strada. Non riuscendo a far intervenire subito il 118, il sindaco si è adoperato per caricare in auto la donna e suo figlio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
