Sindaco di Serracapriola va a una partita nel Foggiano in strada salva una donna in ipotermia e suo figlio

Da fanpage.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Serracapriola, mentre si recava a una partita nel Foggiano, ha assistito una donna di circa 60 anni e suo figlio in difficoltà lungo la strada. Notando la donna in ipotermia, ha intervenuto prontamente, contribuendo al loro salvataggio. L’episodio evidenzia l’attenzione del primo cittadino verso la comunità e l’importanza dell’attenzione ai segnali di emergenza.

Il sindaco di Serracapriola ha salvato una donna di circa 60 anni in ipotermia e il figlio. Il primo cittadino si stava recando a una partita del suo paese quando ha notato mamma lungo il ciglio della strada. Non riuscendo a far intervenire subito il 118, il sindaco si è adoperato per caricare in auto la donna e suo figlio. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: “Aveva le labbra violacee, le mani congelate e non riusciva a parlare”, così il sindaco Serracapriola (Foggia) ha salvato una donna dall’ipotermia

Leggi anche: Giallo nella casa nel bosco: uomo morto con una ferita alla testa, con lui una donna in ipotermia

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Donna accusa un malore nelle campagne, sindaco diretto alla partita passa di lì e presta i primi soccorsi; Il sindaco di di Serracapriola salva una donna e un bimbo da ipotermia. «Vagava per i campi senza telefono».

sindaco serracapriola partita foggianoDonna in ipotermia sotto la pioggia nel Foggiano, il sindaco di Serracapriola la salva - Michele Leombruno: «Aveva le labbra violacee, le mani congelate e non riusciva a parlare». msn.com

sindaco serracapriola partita foggianoMichele Leombruno sindaco di Serracapriola salva donna in ipotermia a San Paolo di Civitate, "labbra viola" - Il sindaco di Serracapriola Michele Leombruno ha salvato una donna trovata riversa sull'asfalto, in ipotermia, a San Paolo di Civitate: il racconto. virgilio.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.