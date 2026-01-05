Simone Inzaghi la brutta imitazione di José | il crudo giudizio di Massimo Moratti è una sentenza

Massimo Moratti ha espresso un giudizio critico su Simone Inzaghi, definendolo “la brutta imitazione di José”. Nel suo commento, l’ex presidente dell’Inter ha analizzato le recenti vicende della squadra, commentando anche l’arrivo di Chivu e l’addio di Inzaghi, evidenziando le sue impressioni e le sue preoccupazioni riguardo l’andamento della gestione tecnica.

Massimo Moratti non può vivere senza la "sua" Inter e così ha analizzato quanto accaduto negli ultimi mesi, dall'avvento di Chivu ("lo stimo ma avrei preferito Conte") al pessimo addio del "Demone" Inzaghi ("Ciò che è accaduto non mi è piaciuto"). 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

