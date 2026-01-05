Simone Inzaghi la brutta imitazione di José | il crudo giudizio di Massimo Moratti è una sentenza
Massimo Moratti ha espresso un giudizio critico su Simone Inzaghi, definendolo “la brutta imitazione di José”. Nel suo commento, l’ex presidente dell’Inter ha analizzato le recenti vicende della squadra, commentando anche l’arrivo di Chivu e l’addio di Inzaghi, evidenziando le sue impressioni e le sue preoccupazioni riguardo l’andamento della gestione tecnica.
Moratti: «Secondo me Simone Inzaghi non ha lasciato nel modo giusto: non mi è piaciuto come si è conclusa la vicenda. Ha cercato di riproporre lo stile di Mourinho, ma il paragone non regge, perché Mou lo fece dopo aver vinto il Triplete. Io avrei affidato l’Int - facebook.com facebook
