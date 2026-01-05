Signorni parla l' avvocato | Avvilito dalla gogna mediatica E spiega i motivi dell' autosospensione

L’avvocato Daniela Missaglia commenta la sua autosospensione, evidenziando la gravità della situazione. In un’epoca in cui i social media assumono spesso il ruolo di tribunali pubblici, l’avvocato sottolinea l’importanza di rispettare il corretto procedimento giudiziario, evitando giudizi affrettati e ingiustificati. La sua scelta di sospendersi mira a tutelare la propria reputazione e a difendere il principio di un giusto processo, lontano da ingiuste gogne mediatiche.

"La situazione è estremamente grave. Non può essere consentito che sulle piattaforme social si costituiscano dei tribunali dell'Inquisizione dove qualcuno si cala nelle vesti di giudice ed emette sentenze prima ancora che si svolga il giudizio nelle aule": parla così l'avvocato Daniela Missaglia. 🔗 Leggi su Today.it

Alfonso Signorini “avvilito dalla gogna mediatica”, parla l’avvocata: perché si è autosospeso da Mediaset; “Cosa rischia Corona e il passo falso di Signorini”: le parole dell’avvocato D’Erasmo.

Caso Signorini, cosa rischiano davvero Corona e Alfonso? Parla l’avvocato dei VIP - Indagini, denunce e accuse incrociate dopo Falsissimo: l’avvocato Leonardo D’Erasmo spiega cosa rischia davvero Fabrizio Corona e perché il caso Signorini è tutt’altro che chiuso. rds.it