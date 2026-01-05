Sicurezza negli stadi chiuse in questura altre due istruttorie | nuovi Daspo in arrivo

La polizia di Stato nel Salento continua a rafforzare le misure di sicurezza negli stadi, con l’adozione di nuovi Daspo e l’apertura di ulteriori istruttorie in questura. A seguito delle festività natalizie, il questore Giampietro Lionetti ha illustrato le attività di prevenzione e controllo volte a garantire un ambiente sicuro per tifosi e cittadini. Queste iniziative fanno parte di un impegno costante per la sicurezza pubblica e la prevenzione della violenza negli eventi sportivi.

LECCE – Non si ferma l'attività di prevenzione e controllo della polizia di Stato nel Salento. Con la conclusione delle festività natalizie e l'inizio del nuovo anno, il questore Giampietro Lionetti, ha tracciato il bilancio di un'operazione su vasta scala volta a garantire la sicurezza dei.

