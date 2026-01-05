si sentiva la sua sofferenza le parole di meloni ai genitori delle vittime

Le parole di Giorgia Meloni ai genitori delle vittime di Crans-Montana hanno espresso vicinanza e solidarietà. Le salme delle vittime italiane sono in viaggio verso l’Italia a bordo di un volo di Stato, segnando un momento di lutto e commozione nazionale. Questo tragico evento ha coinvolto profondamente l’intera comunità, che si stringe intorno alle famiglie colpite in un momento di grave dolore.

Le salme delle vittime italiane di Crans-Montana sono in viaggio verso l'Italia con un volo di Stato. Sono le vittime di quella che viene ormai definita "strage degli innocenti": oltre 40 giovani e giovanissimi morti nell'incendio che si è sviluppato la notte di Capodanno nel locale Le Constellation nel Cantone Vallese. L'aereo farà prima uno scalo a Milano e poi a Roma e in entrambi gli aeroporti ad attendere le salme ci saranno i rappresentanti delle istituzioni. L'Italia si è mossa immediatamente, l'intero apparato istituzionale ha lavorato per fornire la massima assistenza agli italiani coinvolti ma anche all'apparato svizzero, che fin dai primi minuti si è mostrato poco efficace nel far fronte a un evento di questa portata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

