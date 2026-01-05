Si sente male mentre è a casa di amici 25enne si accascia e muore ad Ancona | disposta l'autopsia

È stato disposto l’esame autoptico sul corpo di un giovane di 25 anni deceduto ad Ancona durante una festa tra amici. Dopo aver accusato un malore, si è improvvisamente accasciato sul divano. I soccorritori, intervenuti prontamente, hanno tentato di rianimarlo senza successo per circa 40 minuti. La causa della morte sarà chiarita dall’esame autoptico, mentre le circostanze restano sotto indagine.

È stata disposta l'autopsia sul corpo di un operaio di 25 anni morto ad Ancona mentre era ad una festa a casa di amici: si è sentito male e si è accasciato sul divano, i soccorritori hanno provato a rianimarlo per 40 minuti. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

