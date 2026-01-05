Si ribalta in auto 56enne all' ospedale

Nella serata di domenica 4 gennaio, un uomo di 56 anni è rimasto coinvolto in un incidente automobilistico che ha provocato il ribaltamento del veicolo. Soccorso sul posto, è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Un uomo di 56 anni è finito all'ospedale nella tarda serata di domenica 4 gennaio a causa di un incidente stradale. Stava percorrendo la strada provinciale 7 tra Tuna e Gazzola quando all'altezza della località Bellaria ha perso il controllo della sua monovolume che si è ribaltata in mezzo alla.

