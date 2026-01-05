Si laurea grazie a un comunicatore oculare nonostante la disabilità | la storia di Andrea

Andrea Visciano, affetto da una grave disabilità motoria fin dalla nascita, ha conseguito la laurea grazie all’uso di un comunicatore oculare avanzato. Questo strumento gli permette di comunicare e partecipare attivamente alla vita accademica, dimostrando come la tecnologia possa superare le barriere fisiche. La sua storia evidenzia l’importanza di soluzioni innovative per favorire l’inclusione e l’autonomia delle persone con disabilità.

La storia di Andrea Visciano: parla solo col comunicatore oculare e si laurea in Digital marketing - Grazie a un comunicatore oculare, Andrea Visciano, 26enne di Torre del Greco, disabile dalla nascita, si è laureato in Digital Marketing ... fanpage.it

Oltre ogni barriera, Andrea Visciano si laurea a 26 anni grazie al comunicatore oculare - Torre del Greco – Ci sono lauree che valgono più del pezzo di carta appeso al muro, più del voto finale, più della festa con i parenti. cronachedellacampania.it

“Esempio di inclusione, resilienza e diritto allo studio”. Grazie a un comunicatore oculare, Andrea Visciano, 26enne di Torre del Greco, disabile dalla nascita, si è laureato in Digital Marketing. L’Asl: - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.