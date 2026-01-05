Si laurea grazie a un comunicatore oculare nonostante la disabilità | la storia di Andrea
Andrea Visciano, affetto da una grave disabilità motoria fin dalla nascita, ha conseguito la laurea grazie all’uso di un comunicatore oculare avanzato. Questo strumento gli permette di comunicare e partecipare attivamente alla vita accademica, dimostrando come la tecnologia possa superare le barriere fisiche. La sua storia evidenzia l’importanza di soluzioni innovative per favorire l’inclusione e l’autonomia delle persone con disabilità.
A causa di una grave disabilità motoria che l'ha colpito sin dalla nascita, Andrea Visciano può dialogare con il mondo esterno solo attraverso un comunicatore oculare ad alta tecnologia, capace di tradurre il movimento dei suoi occhi in parole. Ciò nonostante, a 26 anni, ha potuto festeggiare il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: La storia di Andrea Visciano: parla solo col comunicatore oculare e si laurea in Digital marketing
Leggi anche: Perde la vista per una maculopatia incurabile, ma torna a vedere grazie a un nuovo impianto oculare
Quando la voce nasce dagli occhi, Andrea si laurea ogni oltre limite.
La storia di Andrea Visciano, il 26enne di Torre del Greco si laurea grazie a un comunicatore oculare - Ha superato limiti, barriere e paure con la sua tenacia e con il sostegno dei medici e della tecnologia. msn.com
La storia di Andrea Visciano: parla solo col comunicatore oculare e si laurea in Digital marketing - Grazie a un comunicatore oculare, Andrea Visciano, 26enne di Torre del Greco, disabile dalla nascita, si è laureato in Digital Marketing ... fanpage.it
Oltre ogni barriera, Andrea Visciano si laurea a 26 anni grazie al comunicatore oculare - Torre del Greco – Ci sono lauree che valgono più del pezzo di carta appeso al muro, più del voto finale, più della festa con i parenti. cronachedellacampania.it
“Esempio di inclusione, resilienza e diritto allo studio”. Grazie a un comunicatore oculare, Andrea Visciano, 26enne di Torre del Greco, disabile dalla nascita, si è laureato in Digital Marketing. L’Asl: - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.