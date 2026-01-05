Si intitola Il gioco delle coppie il primo nuovo film de I delitti del BarLume Con gli amati personaggi di sempre E qualche sorpresa La clip

“Il gioco delle coppie” è il primo nuovo film de “I delitti del BarLume”, disponibile su Sky Cinema. Con i personaggi familiari della serie e alcune novità, la pellicola porta avanti le indagini ambientate nel piccolo paese toscano. La produzione Sky Studios e Palomar arricchisce la saga, ispirata ai romanzi di Marco Malvaldi, offrendo ai fan un’opportunità di approfondimento e intrattenimento inedito.

Arrivano su Sky Cinema le nuove storie de I delitti del BarLume, la collection Sky Original prodotta da Sky Studios e Palomar (a Mediawan Company), liberamente ispirata al mondo della serie I delitti del BarLume di Marco Malvaldi (edita da Sellerio Editore). Si parte con Il gioco delle coppie in onda stasera, lunedì 5 gennaio, alle 21.15 su Sky Cinema Uno (in streaming su NOW e disponibile on demand). E la prima guest star – come si vede in questa clip – è Paola Iezzi nel ruolo di sé stessa. Questo primo film è diretto da Roan Johnson – che delle storie è anche produttore creativo – e sceneggiato sempre da Roan Johnson insieme a Davide Lantieri, Ottavia Madeddu e Carlotta Massimi.

I DELITTI DEL BARLUME - Su Sky Cinema e NOW dal 5 gennaio torna con tre nuove storie Sky Original

