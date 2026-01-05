Si è spenta Anna Falcone sorella del giudice vittima della mafia

Se n’è andata Anna Falcone, sorella del giudice vittima della mafia. Prima di tre fratelli, insieme a Maria ha contribuito alla creazione di una fondazione dedicata al magistrato. La sua presenza ha rappresentato un esempio di dedizione e memoria, mantenendo vivo il ricordo di un impegno contro le mafie e per la legalità. La sua scomparsa lascia un vuoto nel percorso di ricordo e impegno civico avviato dalla famiglia.

