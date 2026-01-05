Si è fatto da solo avventura encomiabile

La scomparsa di Arnaldo Caprai, imprenditore e figura stimata, ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio a Montefalco e Foligno. Il sindaco Stefano Zuccarini ha espresso profonde condoglianze a nome della comunità, ricordando l’amicizia di lunga data con Caprai e il suo contributo alla crescita locale. La sua figura rimarrà un esempio di dedizione e impegno nel mondo dell’imprenditoria.

