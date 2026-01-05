Si è fatto da solo avventura encomiabile
La scomparsa di Arnaldo Caprai, imprenditore e figura stimata, ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio a Montefalco e Foligno. Il sindaco Stefano Zuccarini ha espresso profonde condoglianze a nome della comunità, ricordando l’amicizia di lunga data con Caprai e il suo contributo alla crescita locale. La sua figura rimarrà un esempio di dedizione e impegno nel mondo dell’imprenditoria.
MONTEFALCO Tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa dell’imprenditore Arnaldo Caprai. Il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini: "Esprimo le più sentite e sincere condoglianze a mio nome, dell’intera Amministrazione comunale e della Città di Foligno, per la scomparsa del Cavalier Arnaldo Caprai, che ho avuto l’onore di conoscere sin dalla mia infanzia, come amico di famiglia. Ricordo bene gli inizi della sua encomiabile avventura imprenditoriale, che lo ha portato ai vertici internazionali sia dell’industria tessile che nell’enologia. Un grande uomo ed un grande imprenditore, che si è fatto da solo e che ha saputo portare il nome del nostro territorio nel mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Negli anni ’70 Caprai decise di puntare sul territorio umbro acquistando una tenuta con vigneti nel cuore di Montefalco e fu l’inizio di una avventura che ha segnato il mondo della vitivinicoltura con il Sagrantino - facebook.com facebook
