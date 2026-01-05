Si chiude il Villaggio di Natale | doppio appuntamento con la befana volante e i premi della lotteria

Il Villaggio di Natale di Advs Fidas Ravenna si conclude il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, con due eventi. Alle 15, la Befana volante, accompagnata dai Vigili del Fuoco di Ravenna, distribuirà caramelle ai bambini in Piazza San Francesco. L’appuntamento rappresenta un momento di comunità e festa, chiudendo con semplicità e calore le attività natalizie in città.

Martedì 6 gennaio, giorno dell'Epifania, si chiude il Villaggio di Natale di Advs Fidas Ravenna in Piazza San Francesco con un doppio appuntamento: alle 15 Befana scende dal cielo con i Vigili del Fuoco di Ravenna distribuendo caramelle a tutti i bambini. Alle 16.30 ci sarà poi l'estrazione della.

