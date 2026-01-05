Si allontana da casa e scompare | ansia a Volle per Salvatore Grimaldi 45 anni

Salvatore Grimaldi, 45 anni, si è allontanato dalla sua abitazione di Volle alle 13 del 30 dicembre, guidando la propria auto. Da quel momento, non sono state più rintracciate sue tracce. La famiglia e le autorità sono in attesa di aggiornamenti, mentre si intensificano gli appelli per ritrovarlo.

Salvatore Grimaldi si è allontanato con la sua auto alle 13 dello scorso 30 dicembre: da allora nessuno ha avuto più sue notizie.

