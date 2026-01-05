SheyTheGay morta a 26 anni | choc nella community cosplay e Twitch per la scomparsa della star LGBTQIA

La community cosplay, i creator digitali e gli appassionati di contenuti per adulti sono colpiti dalla scomparsa improvvisa di SheyTheGay, avvenuta il 25 dicembre a soli 26 anni. La sua morte ha generato grande tristezza e shock tra i suoi follower e i colleghi, lasciando un vuoto nel mondo online e tra le persone che seguivano con affetto il suo percorso.

Una scomparsa improvvisa che sconvolge la community. La community cosplay, il mondo dei creator digitali e quello dei contenuti per adulti sono sotto shock per la morte improvvisa di SheyTheGay, avvenuta il 25 dicembre. La giovane cosplayer, streamer su Twitch e creatrice di contenuti LGBTQIA, aveva appena 26 anni. La notizia è stata confermata dalla famiglia attraverso un post pubblicato sui suoi profili social ufficiali, scatenando un’ondata di commozione e incredulità. La nomination agli AVN Awards e una carriera in ascesa. SheyTheGay era una figura in forte crescita nel panorama internazionale del cosplay. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - SheyTheGay morta a 26 anni: choc nella community cosplay e Twitch per la scomparsa della star LGBTQIA Leggi anche: Trovata morta in casa a 26 anni dalla madre: Siena sotto choc per la scomparsa di Luna Falchi Leggi anche: Tragedia spaventosa, la star della musica morta così a soli 26 anni: l’annuncio shock

