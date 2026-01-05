Sette italiani nelle carceri in Venezuela il governo impegnato a liberarli | l’appello delle mogli

Il governo italiano sta seguendo con attenzione la situazione di sette italiani detenuti in Venezuela, impegnandosi a garantire il loro ritorno nel paese. Dopo la caduta del regime di Nicolas Maduro, le autorità italiane sono al lavoro per trovare una soluzione che consenta ai cittadini coinvolti di tornare in Italia in sicurezza. Le mogli degli italiani coinvolti hanno lanciato un appello affinché si faccia il possibile per la loro liberazione.

Il governo lavora, con discrezione, per fare tornare in Italia i sette connazionali detenuti in Venezuela, dopo la caduta di Nicolas Maduro. Lo hanno ribadito oggi Alberto Mantovano e Antonio Tajani, mentre arriva l’appello delle mogli di due di loro. Mantovano: “Serve discrezione”. ‘Il governo ha lavorato fin dal primo giorno per la liberazione” del cooperante Alberto Trentini, in carcere in Venezuela da oltre un anno. ” E continua a lavorare. Ogni parola in più può solo danneggiare la celere soluzione”. Lo ha sottolineato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Leggi anche Venezuela, Italia in campo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Sette italiani nelle carceri in Venezuela, il governo impegnato a liberarli: l’appello delle mogli Leggi anche: Droni, telefoni e droga nelle carceri di tutta Italia: al via il processo d’appello al “super clan” Leggi anche: «Rep» costretta a ringraziare: «Il governo si è impegnato...» Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Venezuela, Maduro arrivato a NY. Rodriguez: Rilasciatelo. Trump scarica Machado; L'attacco americano a Caracas rende più difficile la situazione di Alberto Trentini; Trump attacca il Venezuela e cattura e incrimina Maduro; Venezuela, cattura Maduro: da blitz Usa in camera al viaggio in nave per Ny. Cosa sappiamo. Alberto Trentini e gli altri italiani in carcere in Venezuela, da Mario Burlò a Biagio Pilieri - Cresce la preoccupazione per una quindicina di connazionali incarcerati in Venezuela: il governo segue il caso di Trentini, ma anche Burlò e Pilieri ... virgilio.it

Tajani: assistiamo gli italiani in Venezuela - "Siamo anche al lavoro per aiutare Trentini", il cooperante veneziano in carcere in Venezuela dal novembre del 2024. rainews.it

Venezuela, ore d’ansia per Alberto Trentini: il cooperante italiano è in carcere a Caracas - "Abbiamo anche italiani detenuti, a cominciare da Trentini", ha detto il ministro degli Esteri Tajani commentando quanto sta succedendo in Venezuela ... fanpage.it

Nel mondo del lifestyle, la scelta della location determina estetica, percezione e successo di un progetto. È da questa premessa che nasce Rare, iniziativa che riunisce sette alberghi Hilton italiani per offrire soluzioni su misura a brand e professionisti di alta ga - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.