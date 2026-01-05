Settanta licenziamenti il Pd di Civitella | Caso Amom grave e doloroso per la comunità

Il recente avvio di licenziamenti collettivi presso l’azienda Amom di Badia al Pino coinvolge circa settanta lavoratori, suscitando preoccupazione tra la comunità locale. La decisione rappresenta un momento difficile per i dipendenti e per l’intera area, evidenziando le sfide economiche e sociali legate alla situazione aziendale. La vicenda richiede attenzione e dialogo tra le parti coinvolte per affrontare le conseguenze di questa difficile fase.

Nell'ultimo giorno dell'anno è stata data la notizia del licenziamento collettivo dei settanta dipendenti dell'azienda AMOM. Sigle sindacali e istituzioni esprimono la loro indignazione. #AMOM #Attualità #AmarantoChannel - facebook.com facebook

