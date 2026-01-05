Settanta licenziamenti il Pd di Civitella | Caso Amom grave e doloroso per la comunità
Il recente avvio di licenziamenti collettivi presso l’azienda Amom di Badia al Pino coinvolge circa settanta lavoratori, suscitando preoccupazione tra la comunità locale. La decisione rappresenta un momento difficile per i dipendenti e per l’intera area, evidenziando le sfide economiche e sociali legate alla situazione aziendale. La vicenda richiede attenzione e dialogo tra le parti coinvolte per affrontare le conseguenze di questa difficile fase.
Desta forte preoccupazione nel territorio la procedura di licenziamento collettivo avviata dalla Amom di Badia al Pino, che riguarda circa settanta dipendenti. La decisione dell’azienda, comunicata nelle scorse settimane, rappresenta un passaggio difficile per la comunità locale, in un’area dove. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Caso Amom, l’ira della Regione sorpresa: «Ritirate i licenziamenti di Capodanno» - L’annuncio dei licenziamenti, arrivato il 30 dicembre con effetto dal primo gennaio, è stato un fulmine e ciel sereno anche per una fabbrica che dal 2024 vive periodi di crisi e cassa integrazione, ... corrierefiorentino.corriere.it
Nell'ultimo giorno dell'anno è stata data la notizia del licenziamento collettivo dei settanta dipendenti dell'azienda AMOM. Sigle sindacali e istituzioni esprimono la loro indignazione. #AMOM #Attualità #AmarantoChannel - facebook.com facebook
