Serie D La sfida tra le ultime finisce in parità Renda illude Tuttocuoio resta in coda

Nel match di Serie D, Tropical Coriano e Tuttocuoio chiudono in pareggio 1-1. Renda aveva illuso i padroni di casa, ma il risultato rimane invariato. La partita ha visto entrambe le squadre impegnate in una prova equilibrata, senza prevalenze nette. La sfida si è conclusa con un punto ciascuno, mantenendo le rispettive posizioni in classifica.

TROPICAL CORIANO 1 TUTTOCUOIO 1 TROPICAL CORIANO: Pollini, Pungelli, Riccardi, Anastasi, Malo, Dante Rossi, Moricoli, Enchisi, Bellavista (11' st Capicchioni), Danieli (11' st Pasquini), Barbatosta (29' st Bartoli). All. Scardovi. TUTTOCUOIO: Dejardins, Severi, Remy, Damcevski, Sichi, Giorgetti, Renda, Fino, Perugi, Fernandes, Caetano. All.Firicano. Arbitro: Kumbulla di Verona Marcatori: 26' st Renda (TU), 32' st Bartoli (TR) Coriano - Si apre con un pareggio esterno per 1-1 il 2026 del Tuttocuoio. Alla squadra di Firicano, ultima con 6 punti, serviva la vittoria per avvicinare l'avversario diretto, il Tropical Coriano, avanti di 5 lunghezze, e la zona play out, il cui distacco, dopo questa prima giornata di ritorno, è invariato ed è più su di 9 punti.

