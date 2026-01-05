Serie B Interregionale Inizio d’anno col botto per la Rebasket 2000 | espugnata Gorizia

La Rebasket 2000 ha iniziato con successo il campionato di Serie B Interregionale, vincendo in trasferta contro la Dinamo Gorizia con il punteggio di 85-70. Una prestazione solida e convincente che segna un buon avvio di stagione per la squadra, dimostrando impegno e determinazione fin dalle prime giornate.

DINAMO GORIZIA 70 REBASKET 2000 85 DINAMO GORIZIA: Peresson ne, Perin 4, Sertic 4, Sara 3, De Biasi ne, Fall 18, Ius 4, Colli 9, Venturini 2, Futia ne, Giacchè 23, Micalich 3. All. Tomasi. REBASKET 2000: Costoli 2, Obayagbona ne, Barani ne, Yadde 9, Conti 27, Mazza 20, Modena, Belloni 5, Caiti 16, Maramotti, Codeluppi 2, Nikoci 4. All. Baroni. Arbitri: Bastianel e Favaro di Treviso. Parziali: 13-23, 31-43, 47-68. Esordio d'anno con un grande sorriso per la ReBasket 2000 (12), che espugna con autorità il parquet della Dinamo Gorizia (18), terza forza del campionato e ottima squadra di Serie B Interregionale.

