Serie A1 femminile Busto Arsizio lotta per tre set alla fine non basta Vallefoglia più cattiva nei momenti decisivi
Nella Serie A1 femminile, Busto Arsizio affronta Vallefoglia in una partita combattuta. Nonostante l'impegno delle ragazze di Busto Arsizio, alla fine prevale la squadra ospite, che si impone con un risultato di 3-0. La sfida dimostra l’equilibrio e la competitività del campionato, evidenziando le difficoltà di affrontare le fasi decisive contro avversari più incisivi nei momenti cruciali.
Busto Arsizio lotta, ma alla fine esce dal palazzetto dello sport di Pesaro con una secca sconfitta per 3-0. Le bustocche hanno lottato alla pari per tutti e tre i set ma alla fine ha prevalso la maggior precisione e la maggior “cattiveria agonistica“ di una Vallefoglia che consolida così la sesta posizione. Il primo set è un romanzo. La Megabox Vallefoglia parte fortissimo e i muri di Ungureanu e di Butigan la proiettano sull’11-6. La formazione marchigiana continua a spingere portandosi sul 19-13 con la Omoruyi. Ma le farfalle non mollano e, pian piano, riducono le distanze (21-18) e pareggiano a quota 24. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
