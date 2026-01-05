Serie A domani al via la 19^ giornata | programma orari e dove vedere le partite

Domani prende il via la 19ª giornata di Serie A, ultima del girone d’andata. Dopo il termine del 18° turno, le squadre si preparano a disputare le partite della prima fase di campionato. Di seguito, il programma, gli orari e le modalità per seguire le gare.

La Serie A giunge alla 19^ giornata, l’ultima del girone d’andata. Archiviato il 18° turno, le squadre sono già pronte per riscendere in campo per l’ultimo atto della prima fase di campionato. Inter, Milan e Napoli, dopo i convincenti successi del weekend e in attesa di recuperare la giornata persa a causa dell’impegno in Supercoppa, hanno iniziato a prendere il largo, dimostrando ancora una volta quanto la lotta per lo Scudetto sia sempre più a tre. I primi a scendere in campo sono gli uomini di Antonio Conte, che ospitano l’Hellas Verona mercoledì alle 18.30. Anche i nerazzurri giocano mercoledì, attesi al Tardini dal Parma di Carlos Cuesta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

