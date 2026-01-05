Seminterrato allagato vigili del fuoco salvano due 20enni intrappolate nell'acqua e in ipotermia

Due giovani di 20 anni sono state salvate dai vigili del fuoco dopo essere rimaste intrappolate in un seminterrato allagato a Roma. Le ragazze, trovate in ipotermia, sono state recuperate in condizioni critiche ma stabili grazie all’intervento tempestivo dei soccorritori. Questo episodio evidenzia l’importanza di intervenire rapidamente in situazioni di emergenza legate a allagamenti e rischi per la sicurezza.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.