Seminterrato allagato vigili del fuoco salvano due 20enni intrappolate nell'acqua e in ipotermia

Da fanpage.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due giovani di 20 anni sono state salvate dai vigili del fuoco dopo essere rimaste intrappolate in un seminterrato allagato a Roma. Le ragazze, trovate in ipotermia, sono state recuperate in condizioni critiche ma stabili grazie all’intervento tempestivo dei soccorritori. Questo episodio evidenzia l’importanza di intervenire rapidamente in situazioni di emergenza legate a allagamenti e rischi per la sicurezza.

Momenti di paura per due 20enni rimaste intrappolate in un seminterrato invaso dall'acqua a Roma. Erano in ipotermia. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

