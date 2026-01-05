Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli il sì dopo dieci anni | quando e dove sarà festa fuori dagli schemi

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli si sono sposati dopo dieci anni di relazione. L’evento si svolgerà in un luogo speciale, con una cerimonia semplice e autentica, lontana dalle tradizioni più convenzionali. La loro storia, iniziata online, testimonia una relazione cresciuta nel tempo, caratterizzata da naturalezza e sincerità. Un momento importante che riflette un percorso di condivisione e crescita reciproca, senza bisogno di esibizioni o artifici.

Una storia d’amore nata online e cresciuta controcorrente. Non è stata una favola tradizionale, né un colpo di fulmine da copertina. La storia tra Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli è cresciuta nel tempo, attraversando polemiche, ironia, lavoro condiviso e scelte controcorrente. Oggi, dopo oltre dieci anni insieme, la coppia è pronta a compiere un passo che in molti attendevano, ma che loro hanno deciso di affrontare senza fretta e senza convenzioni: il matrimonio. Le nozze sono in programma nel 2026, in Salento, terra diventata rifugio e luogo simbolico della loro vita privata. Un evento che, già dalle prime indiscrezioni, promette di essere lontano dai cliché dei matrimoni vip e molto più vicino allo stile che ha sempre contraddistinto la giornalista e lo chef: ironico, laico, identitario. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

