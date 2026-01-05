Segreti di famiglia 3 replica puntata 5 gennaio in streaming | Video Mediaset

Oggi, lunedì 5 gennaio, torna in streaming la puntata di

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 5 gennaio – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ). Nella puntata odierna Parla è visibilmente scossa dagli eventi e la sua famiglia, insieme a Cinar, cerca di stargli accanto. Osman consiglia alla figlia di tornare subito al lavoro mentre Cinar si mostra contrario e ostile verso il futuro suocero. Efe e Tugce escono insieme e fra i due nasce subito una sintonia. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 36 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

