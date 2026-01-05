Sede della Croce Rossa a Bergamo l’appello | servono 300mila euro per finire i lavori

La Croce Rossa di Bergamo ha avviato una raccolta fondi per completare i lavori di riqualificazione della propria sede nel quartiere di Loreto. L’obiettivo è raccogliere 300.000 euro, necessari per finanziare la sala server e l’ascensore. La struttura, ormai in fase di completamento, rappresenta un importante punto di riferimento per il servizio sul territorio e necessita di ulteriori investimenti per essere pienamente operativa.

Bergamo, la sede della Croce Rossa ristrutturata. Ora raccolta fondi per ultimarla: «Aiutateci, mancano solo opere accessorie» - Dopo 8 mesi di lavori con 150 operai, la struttura a Loreto è stata messa in sicurezza ed efficientata con fotovoltaico, luci a led, pompe di calore ... bergamo.corriere.it

Ristrutturata la sede della Croce Rossa a Loreto: “Si è realizzato un sogno” - ‘’Si è realizzato un sogno grazie ad un grande lavoro di squadra’’ dichiara visibilmente soddisfatto il Presidente Gianluca Sforza ... bergamonews.it

