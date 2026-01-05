Secondo voi dopo il Venezuela Trump colpirà anche in Groenlandia?

L'ipotesi di un intervento di Trump in Groenlandia è spesso oggetto di discussione, soprattutto in relazione alle tensioni geopolitiche e alle risorse naturali della regione. Dopo il Venezuela, quali potrebbero essere le prossime mosse della politica internazionale? La domanda rimane aperta, stimolando riflessioni sulla possibile evoluzione delle strategie degli Stati Uniti e sulle implicazioni globali di eventuali interventi.

Venezuela - Usa, le news dopo l’attacco di Trump. Il presidente Usa: “Accesso totale al petrolio”. E minaccia Colombia, Messico e Cuba - Il presidente Usa sull’Air Force One ribadisce anche le mire sulla Groenlandia. repubblica.it

Venezuela, Maduro oggi in tribunale. Rodriguez a Trump: "Lavoriamo insieme". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Venezuela, Maduro oggi in tribunale. tg24.sky.it

