Se rubi il nome della squadra ti faccio causa
Negli anni Settanta, con l’emergere delle prime squadre di football americano in Italia, si sviluppò una scena sportiva ispirata alla NFL. Nonostante l’ammirazione per il campionato statunitense, i fondatori adottarono un approccio originale nella scelta dei nomi, cercando di rappresentare valori e identità locali. Questa fase rappresenta le radici di uno sport che, nel tempo, ha conquistato un proprio spazio nel panorama italiano.
Quando nella seconda metà degli anni Settanta nacquero le prime squadre di football americano, in Italia, l’immaginazione batté il plagio: nonostante l’ammirazione dei fondatori per la Nfl, di cui arrivavano i primi resoconti, i nomi delle neonate furono scelti con creatività. E allora ecco Pantere Rose Piacenza (diventate poi Rhinos Milano) Frogs Gallarate, Squali Genova, Giaguari Torino, Warriors Bologna, Grizzlies e Gladiatori Roma, Saints Padova, Muli Trieste. Una miscela di nomi legati al territorio e alle tradizioni o comunque originali, perché è vero che i Saints esistevano già a New Orleans, ma l’abbinamento stretto tra Padova e Sant’Antonio giustificava pienamente la scelta. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: “Totti venne a parlarmi, ma io gli dissi: ‘Oggi ti faccio perdere lo scudetto e ti faccio piangere’. Finì 2-1, godevo come un matto”: il racconto di Cassano
Leggi anche: Caso Bbc, Trump rilancia: "Causa tra 1 e 5mld $, probabilmente settimana prossima, se non lo faccio non posso impedire che accada ancora"
Se rubi il nome della squadra, ti faccio causa - Il sito Front Office Sports racconta che negli Stati Uniti alcuni college hanno cominciato a inviare email e lettere tramite avvocati, chiedendo a licei che avevano copiato logo e colori di cambiare r ... ilfoglio.it
Jailed 10 years for him, she finds out her husband and son are fake. Her life is a total scam!
Toh è tornato Ciro, ricordate il maiale difensore della zia di ruby Ebbene il coniglio chiuse l'account e scappò tipico erede di Benito, oggi è tornato con un altro account altro nome, credo sia in cerca di querele Se è ciò che vuole lo accontento subito x.com
A nome della Dott.ssa Lucia Magnani e di tutto il team della Lucia Magnani Health Clinic, desideriamo porgere i nostri più sentiti auguri di Buon Natale e di un Felice Anno Nuovo. Che il 2026 sia un anno illuminato da salute, equilibrio ed energia rinno - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.