se rubi il nome della squadra ti faccio causa

Negli anni Settanta, con l’emergere delle prime squadre di football americano in Italia, si sviluppò una scena sportiva ispirata alla NFL. Nonostante l’ammirazione per il campionato statunitense, i fondatori adottarono un approccio originale nella scelta dei nomi, cercando di rappresentare valori e identità locali. Questa fase rappresenta le radici di uno sport che, nel tempo, ha conquistato un proprio spazio nel panorama italiano.

Quando nella seconda metà degli anni Settanta nacquero le prime squadre di football americano, in Italia, l’immaginazione batté il plagio: nonostante l’ammirazione dei fondatori per la Nfl, di cui arrivavano i primi resoconti, i nomi delle neonate furono scelti con creatività. E allora ecco Pantere Rose Piacenza (diventate poi Rhinos Milano) Frogs Gallarate, Squali Genova, Giaguari Torino, Warriors Bologna, Grizzlies e Gladiatori Roma, Saints Padova, Muli Trieste. Una miscela di nomi legati al territorio e alle tradizioni o comunque originali, perché è vero che i Saints esistevano già a New Orleans, ma l’abbinamento stretto tra Padova e Sant’Antonio giustificava pienamente la scelta. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

