Scuola il docente non deve pagare diritti per documenti digitali inviati via PEC
In ambito scolastico, il docente non è tenuto a pagare diritti per i documenti digitali inviati tramite PEC. Questa normativa rappresenta un avanzamento verso una Pubblica Amministrazione più trasparente e digitalizzata, semplificando le procedure e riducendo gli oneri amministrativi. Un importante contributo alla modernizzazione del sistema educativo, favorendo un rapporto più efficiente tra docenti e istituzioni scolastiche.
Un passo significativo verso una Pubblica Amministrazione scolastica più trasparente e pienamente digitalizzata. La Commissione per l’Accesso ai Documenti Amministrativi, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la decisione n. 3.29 del 18 dicembre 2025, ha stabilito che non è legittima la richiesta di pagamenti per l’invio via PEC di documenti amministrativi in formato digitale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Generazione Alpha e pagamenti digitali: il 50% usa strumenti digitali due volte al mese. Per il 90% dei genitori educazione finanziaria deve entrare a scuola
