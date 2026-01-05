Scuola il docente non deve pagare diritti per documenti digitali inviati via PEC

In ambito scolastico, il docente non è tenuto a pagare diritti per i documenti digitali inviati tramite PEC. Questa normativa rappresenta un avanzamento verso una Pubblica Amministrazione più trasparente e digitalizzata, semplificando le procedure e riducendo gli oneri amministrativi. Un importante contributo alla modernizzazione del sistema educativo, favorendo un rapporto più efficiente tra docenti e istituzioni scolastiche.

