Scritta omofoba su un muro Arcigay | Un atto simbolico di violenza

Una scritta omofoba è apparsa ieri nel centro storico di Ferrara, suscitando preoccupazione tra la comunità locale. Arcigay, rappresentata dal presidente Giacomo Catucci e dal direttivo ferrarese, ha definito il gesto come un atto simbolico di violenza. L’episodio evidenzia l’importanza di promuovere il rispetto e la tolleranza, contrastando ogni forma di discriminazione e intolleranza nei confronti delle persone LGBTQ+.

Una scritta offensiva contro una persona gay è comparsa ieri su un muro del centro storico. A renderlo noto sono il presidente di Arcigay Giacomo Catucci e il direttivo ferrarese. "Quella scritta – si legge in una nota – non è una ragazzata, non è una bravata, non è semplice vandalismo. È un atto simbolico di violenza. È un messaggio che colpisce, che umilia, che tenta di ribadire un’idea di esclusione: tu non sei legittimo, tu non appartieni, tu sei sbagliato. E questo riguarda tutta la comunità, non solo le persone Lgbtqia+. Ogni gesto di questo tipo contribuisce a creare un clima sociale che legittima la discriminazione e aumenta il senso di insicurezza, soprattutto nelle persone più giovani, più fragili, più esposte". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

