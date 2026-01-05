Scozzottata in casa fra fidanzati | intervengono i carabinieri

Nelle scorse ore a San Leone, una lite tra conviventi si è trasformata in un episodio di violenza domestica. Secondo le prime ricostruzioni, la discussione tra i fidanzati sarebbe degenerata in uno scontro fisico, con l’intervento dei carabinieri per sedare la situazione. La vicenda evidenzia le tensioni che possono emergere in ambito familiare e l’importanza di intervenire tempestivamente in caso di conflitti.

