Scozzottata in casa fra fidanzati | intervengono i carabinieri
Nelle scorse ore a San Leone, una lite tra conviventi si è trasformata in un episodio di violenza domestica. Secondo le prime ricostruzioni, la discussione tra i fidanzati sarebbe degenerata in uno scontro fisico, con l’intervento dei carabinieri per sedare la situazione. La vicenda evidenzia le tensioni che possono emergere in ambito familiare e l’importanza di intervenire tempestivamente in caso di conflitti.
Una lite tra conviventi è degenerata in violenza nelle scorse notti in un’abitazione di San Leone. Secondo una prima ricostruzione, la discussione sarebbe presto sfociata in uno scontro fisico: la donna si sarebbe scagliata contro il compagno e lui avrebbe reagito.Entrambi, un trentacinquenne e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: Mura la porta di casa per bloccare il compagno: intervengono i carabinieri
Leggi anche: I carabinieri intervengono per soccorrere un'anziana: in casa scoprono la piantagione di marijuana del figlio
Scozzottata in casa fra fidanzati: intervengono i carabinieri.
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.