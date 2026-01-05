A Lucca, durante le festività, due ladri sono stati sorpresi nella villetta di una coppia di commercianti a San Concordio. La proprietaria ha intercettato i malviventi, che si sono allontanati subito dopo aver sentito la sua presenza, lasciando un episodio che mette in evidenza la vulnerabilità delle abitazioni della zona.

Lucca, 5 gennaio 2026 – Ladri in azione nella periferia durante le feste. In particolare si segnala il colpo messo a segno nella villetta di una coppia di commercianti del centro storico, a San Concordio: i malviventi sono stati colti sul fatto dalla proprietaria. A sorprenderli nell’abitazione è stata infatti la donna che l’altra sera è rientrata verso le 19.30: quando ha aperto la porta si è accorta che non c’era la mandata di sicurezza. “Sul momento – racconta il marito – mia moglie ha pensato che fosse già tornata a casa nostra figlia, ma era strano perché l’abitazione era al buio. Qualche istante dopo ecco però spuntare la luce di una torcia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scopre due ladri in casa: “Scusi signora”, e fuggono

