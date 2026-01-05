Scoppia la Maduro mania | boom di richieste e vendita per la tuta e la maglietta indossate dal presidente del Venezuela al momento dell’arresto

L’arresto di Nicolás Maduro ha suscitato un interesse crescente per le tute e le magliette indossate dal presidente venezuelano durante gli eventi recenti. Due aziende hanno beneficiato di questa attenzione, registrando un aumento delle richieste e delle vendite dei loro prodotti, associati a quei momenti. Questa situazione dimostra come anche eventi politici possano influenzare le tendenze di mercato e l’interesse dei consumatori.

Tutto può fare tendenza, anche la cattura di Maduro. Accade infatti che l’arresto dell’autocrate venezuelano da parte dell’esercito degli Stati Uniti si stia rivelando una ghiotta occasione di marketing per due aziende, che hanno avuto la “fortuna” di vedere i propri articoli indosso a Maduro in un paio di momenti chiave di quel che è successo negli ultimi giorni. È bastato che Donald Trump condividesse sul suo social network Truth la foto del presidente venezuelano a bordo della nave militare USS Iwo Jima – ammanettato e con gli occhi coperti da speciali occhiali – con addosso una tuta grigia della Nike per far schizzare le ricerche online e le richieste dello stesso modello sui siti di e-commerce. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Leggi anche: Venezuela, schizzano le ricerche online per la tuta e la felpa che Maduro indossava dopo l’arresto: così i brand cavalcano l’onda sui social Leggi anche: Cosa rischia il presidente del Venezuela Nicolas Maduro dopo l’arresto: sarà processato negli Usa Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Atp Finals, a Torino scoppia già la Sinner-mania: boom di berretti arancioni per celebrare il campione - A poche ore dalla finale delle Atp Finals i torinesi questa mattina sono usciti di casa con sciarpe, piumini e berretti arancioni per celebrare il campione Parte già la Sinner- affaritaliani.it La Cina invita gli Stati Uniti a garantire la sicurezza di Nicolás Maduro e della sua consorte Il 5 gennaio il portavoce del Ministero cinese degli Esteri, Lin Jian, ha presieduto una conferenza stampa regolare. Un giornalista ha posto una domanda in merito al re - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.