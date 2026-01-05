Sconfiggere la depressione è possibile | come riaccendere la voglia di lottare con l’aiuto della Fede

La depressione può sembrare un ostacolo insormontabile, ma esistono percorsi di speranza e rinascita. La Fede, come fonte di conforto e forza, può aiutare a ritrovare la motivazione per affrontare le difficoltà. In questo articolo, esploreremo come la spiritualità e la fiducia possono rappresentare un sostegno concreto nel percorso di superamento di questa condizione.

La depressione è un dramma oscuro che dilaga nella nostra società, così come la tentazione di considerare la morte una soluzione, ma la Fede ci mostra che non è così, e ci apre alla speranza. Siska De Ruysscher è una ragazza di 26 anni, fiamminga, ed è in attesa di ricevere una iniezione letale che.

