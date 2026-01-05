Scivola sul ghiaccio all’alpe Devero nella notte e si rompe una caviglia

Nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 gennaio, una donna di 57 anni di Tradate è scivolata sul ghiaccio nella valle del Vallaro, all’Alpe Devero, e si è fratturata una caviglia. L’intervento del soccorso alpino è stato effettuato intorno alle 22.50 per prestare assistenza in condizioni notturne e di difficile accesso.

Scivola nel buio e resta bloccata sul ghiaccio, notte di soccorsi all’Alpe Devero - Una scivolata improvvisa sul ghiaccio, nel silenzio della montagna e con il buio già calato da ore, ha trasformato un’escursione invernale in un’emergenza. giornalelavoce.it

Scivola sul ghiaccio, escursionista di Tradate ferita all'Alpe Devero - La donna, 57 anni, è stata recuperata nella tarda serata di ieri dagli uomini del Soccorso Alpino di Baceno dopo una caduta nella zona della Val Vallaro. varesenoi.it

Orsetto d'Oro, pattini che scivolano sul ghiaccio e tanta magia nell’aria Il 9 gennaio il divertimento Haribo torna al Porto Carlo Riva di Rapallo con Happy Ice Christmas Show: una pista da pattinaggio tutta da esplorare, colori, sorrisi, dolci sorprese Haribo - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.