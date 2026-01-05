Scivola sul ghiaccio all’alpe Devero nella notte e si rompe una caviglia

Nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 gennaio, una donna di 57 anni di Tradate è scivolata sul ghiaccio nella valle del Vallaro, all’Alpe Devero, e si è fratturata una caviglia. L’intervento del soccorso alpino è stato effettuato intorno alle 22.50 per prestare assistenza in condizioni notturne e di difficile accesso.

Un intervento notturno all'Ape Devero per il soccorso alpino.Intorno alle 22.50 di ieri sera, domenica 4 gennaio, una donna di Tradate di 57 anni è scivolata sul ghiaccio nella zona del Vallaro, la valle che da Crampiolo scende a Devero, e si è fratturata una caviglia.L'intervento si è concluso. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

