Sciopero trasporti 9 e 10 gennaio | stop a treni e aerei anche in Toscana Tutti gli orari

Il 9 e 10 gennaio 2026 si svolgeranno scioperi nel settore dei trasporti, coinvolgendo treni e voli anche in Toscana. Di seguito, gli orari e le modalità di sospensione dei servizi. Questi scioperi rappresentano una delle prime azioni del nuovo anno nel settore, influenzando la mobilità dei cittadini e dei viaggiatori. È consigliabile consultare aggiornamenti e dettagli prima di pianificare spostamenti durante queste date.

