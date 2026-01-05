Sciopero trasporti 9 e 10 gennaio | stop a treni e aerei anche in Toscana Tutti gli orari
Il 9 e 10 gennaio 2026 si svolgeranno scioperi nel settore dei trasporti, coinvolgendo treni e voli anche in Toscana. Di seguito, gli orari e le modalità di sospensione dei servizi. Questi scioperi rappresentano una delle prime azioni del nuovo anno nel settore, influenzando la mobilità dei cittadini e dei viaggiatori. È consigliabile consultare aggiornamenti e dettagli prima di pianificare spostamenti durante queste date.
Il 2026 inizia subito ‘agguerrito’ sul fronte degli scioperi, e a essere protagonisti saranno i trasporti. Il 9 e 10 gennaio saranno giornate nere per chi vola o deve prendere treni in tutta Italia L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Leggi anche: Gennaio di scioperi, trasporti a rischio anche in Toscana: aerei, treni e taxi verso lo stop. Ecco quando
Leggi anche: Scioperi, si ricomincia anche nel 2026: gennaio nero per i trasporti, stop a treni, aerei e bus. Date e orari, il calendario
Scioperi a gennaio 2026: calendario manifestazioni, date e orari; Scioperi gennaio 2026, aerei e treni: 9 e 10 le giornate nere; Gennaio di scioperi, trasporti a rischio anche in Toscana: aerei, treni e taxi verso lo stop. Ecco quando; Gennaio all’insegna degli scioperi: trasporti pubblici, treni, aerei e scuola fermi per diverse giornate. Il calendario completo delle proteste.
Scioperi di gennaio 2026, trasporti a rischio: il calendario di treni, aerei e taxi - Il 2026 si apre subito con un calendario fitto di scioperi, destinati a colpire soprattutto il settore dei trasporti. tg.la7.it
Scioperi: aerei e treni, 9 e 10 gennaio le giornate nere - Il 9 e il 10 gennaio sono date da segnare anche perché interessano un altro comparto molto sentito quando si tratta di scioperi, quello della scuola: per le due giornate è infatti previsto lo sciopero ... msn.com
Sciopero trasporti, italiani completamente bloccati: cerchiate questa data - Per gli italiani che dovranno spostarsi non sarà facile in questi giorni. diregiovani.it
TRASPORTI Sciopero a Chieti e Pescara per il personale Tua L'articolo nel primo commento - facebook.com facebook
Oggi sciopero generale: trasporti, scuola e sanità fermi. Gli orari e i servizi garantiti x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.