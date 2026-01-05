Sci di fondo il Tour de Ski ha compiuto 20 anni ed è invecchiato male Esperimento fallito ha senso tenerlo in vita?

Il Tour de Ski, che nel 2025-26 ha celebrato 20 anni, ha attraversato diverse fasi di evoluzione. Tuttavia, negli ultimi anni ha sollevato discussioni sulla sua attuale rilevanza e modalità di svolgimento. Dopo le vittorie di Johannes Høsflot Klæbo e Jessica Diggins, si apre un confronto sulla sua futura continuità. È opportuno continuare a investire in questa tradizione o è il momento di ripensarne il formato?

Il Tour de Ski 2025-26 è andato in archivio con le affermazioni di Johannes Høsflot Klæbo e Jessica Diggins. Hanno trionfato i favoriti, senza troppo pathos, perché si è arrivati al Cermis con il norvegese e la statunitense di fatto già sicuri di primeggiare, alla luce del margine acquisito. Lo scandinavo, peraltro, è diventato il primo atleta a vincere per 5 volte l’appuntamento, giunto alla sua ventesima edizione. Dopo due decenni, e dopo quanto visto negli ultimi giorni, è doveroso lanciare alcuni temi e tracciare un crudo, ma onesto, bilancio di massima. Il Tour de Ski 2025-26 si è disputato completamente in Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it

