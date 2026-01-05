Nel fine settimana di sci alpino, alcuni atleti si sono distinti mentre altri devono ancora migliorare. Camille Rast si conferma una presenza stabile ai vertici, dimostrando continuità nello slalom di Kranjska Gora. Della Mea mostra segnali di crescita, lasciando ben sperare per il futuro. Ecco i protagonisti e le prestazioni più significative di questo turno di gare, analizzando i risultati di una competizione sempre ricca di spunti.

I PROMOSSI. CAMILLE RAST: che weekend a Kranjska Gora! La svizzera si conferma ancora una volta ai piani alti e lo fa soprattutto nello slalom di ieri. Una gara nella quale l’elvetica ha fatto davvero vedere il suo lato migliore. Due manche impeccabili e, soprattutto la seconda, nella quale ha saputo resistere al ritorno rabbioso di Mikaela Shiffrin. Nonostante la fuoriclasse statunitense avesse messo in scena il tutto per tutto, Camille Rast sapeva alzare ulteriormente l’asticella, fino a centrare una vittoria davvero di estrema importanza. LARA DELLA MEA: la tarvisiana si conferma ai piani alti della classifica con una ennesima prestazione di alto livello. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci alpino, i promossi e bocciati del fine settimana: Camille Rast ormai è una certezza, Della Mea che crescita!

