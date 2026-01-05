Sci alpino i convocati dell’Italia per lo slalom di Madonna di Campiglio
Ecco i convocati dell’Italia per lo slalom speciale in notturna a Madonna di Campiglio, parte della Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026. La gara si terrà mercoledì 7 gennaio sulla pista 3Tre, a circa una settimana dal superG di Livigno del 27 dicembre. L’evento rappresenta un momento importante per la stagione maschile di sci alpino, che si prepara a proseguire con le gare di gennaio.
Il settore maschile della Coppa del Mondo 2025-2026 dello sci alpino tornerà protagonista ad una decina di giorni dal superG di Livigno del 27 dicembre, nella serata di mercoledì 7 gennaio, quando si disputerà lo slalom speciale in notturna sulla pista 3Tre di Madonna di Campiglio. Il d irettore tecnico dell’Italia, Max Carca, ha diramato l’elenco dei sei convocati per la gara sulle nevi trentine: si tratta di Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Tobias Kastlunger, Matteo Canins, Tommaso Saccardi e Corrado Barbera, con quest’ultimo che ha vinto la selezione interna e si è aggiudicato l’ultimo pettorale a disposizione. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Coppa del Mondo sci alpino Madonna di Campiglio 2026: programma, orari, tv, streaming. Slalom infrasettimanale
Leggi anche: Sci alpino, le convocate dell’Italia per lo slalom di Courchevel: sette azzurre al via e in cerca di soddisfazioni
Snowboard alpino i convocati dell’Italia per il raduno di Livigno | allenamenti sulla pista delle Olimpiadi; Slittino alpino i convocati dell’Italia per la tappa di Coppa del Mondo in Val Passiria; Sci alpino le convocate dell’Italia per Kranjska Gora | c’è Anna Trocker non Giada D’Antonio; Biathlon i possibili convocati dell’Italia per le Olimpiadi Tra certezze e ballottaggi.
Sci alpino, i convocati dell’Italia per lo slalom di Madonna di Campiglio - 2026 dello sci alpino tornerà protagonista ad una decina di giorni dal superG di Livigno del 27 dicembre, ... oasport.it
Sci alpino, le convocate dell’Italia per Kranjska Gora: c’è Anna Trocker, non Giada D’Antonio - Comunicato il novero delle convocate per quanto riguarda il contingente dell'Italia in gara a Kranjska Gora, dove nel primo fine settimana del 2026 sono ... oasport.it
Coppa del Mondo di sci alpino, Lara Della Mea convocata a Soelden - La tarvisiana Lara Della Mea tra i 15 atleti azzurri convocati dalla FISI alla sessantesima edizione della Coppa del Mondo di sci alpino che si aprirà nel prossimo weekend, sabato 25 e domenica 26 ... rainews.it
Sci alpino, i possibili convocati dell’Italia per le Olimpiadi. A rischio un insospettabile… - x.com
CURLING - VERSO MILANO CORTINA Il dt Mariani a giorni annuncerà i nomi dei convocati - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.