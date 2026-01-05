Sci alpino i convocati dell’Italia per lo slalom di Madonna di Campiglio

Ecco i convocati dell’Italia per lo slalom speciale in notturna a Madonna di Campiglio, parte della Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026. La gara si terrà mercoledì 7 gennaio sulla pista 3Tre, a circa una settimana dal superG di Livigno del 27 dicembre. L’evento rappresenta un momento importante per la stagione maschile di sci alpino, che si prepara a proseguire con le gare di gennaio.

Il settore maschile della Coppa del Mondo 2025-2026 dello sci alpino tornerà protagonista ad una decina di giorni dal superG di Livigno del 27 dicembre, nella serata di mercoledì 7 gennaio, quando si disputerà lo slalom speciale in notturna sulla pista 3Tre di Madonna di Campiglio. Il d irettore tecnico dell’Italia, Max Carca, ha diramato l’elenco dei sei convocati per la gara sulle nevi trentine: si tratta di Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Tobias Kastlunger, Matteo Canins, Tommaso Saccardi e Corrado Barbera, con quest’ultimo che ha vinto la selezione interna e si è aggiudicato l’ultimo pettorale a disposizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

