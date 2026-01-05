Sci alpino i convocati dell’Italia per lo slalom di Madonna di Campiglio

Da oasport.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco i convocati dell’Italia per lo slalom speciale in notturna a Madonna di Campiglio, parte della Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026. La gara si terrà mercoledì 7 gennaio sulla pista 3Tre, a circa una settimana dal superG di Livigno del 27 dicembre. L’evento rappresenta un momento importante per la stagione maschile di sci alpino, che si prepara a proseguire con le gare di gennaio.

Il settore maschile della Coppa del Mondo 2025-2026 dello sci alpino tornerà protagonista ad una decina di giorni dal superG di Livigno del 27 dicembre, nella serata di mercoledì 7 gennaio, quando si disputerà lo slalom speciale in notturna sulla pista 3Tre di Madonna di Campiglio. Il d irettore tecnico dell’Italia, Max Carca, ha diramato l’elenco dei sei convocati per la gara sulle nevi trentine: si tratta di Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Tobias Kastlunger, Matteo Canins, Tommaso Saccardi e Corrado Barbera, con quest’ultimo che ha vinto la selezione interna e si è aggiudicato l’ultimo pettorale a disposizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

sci alpino i convocati dell8217italia per lo slalom di madonna di campiglio

© Oasport.it - Sci alpino, i convocati dell’Italia per lo slalom di Madonna di Campiglio

Leggi anche: Coppa del Mondo sci alpino Madonna di Campiglio 2026: programma, orari, tv, streaming. Slalom infrasettimanale

Leggi anche: Sci alpino, le convocate dell’Italia per lo slalom di Courchevel: sette azzurre al via e in cerca di soddisfazioni

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Snowboard alpino i convocati dell’Italia per il raduno di Livigno | allenamenti sulla pista delle Olimpiadi; Slittino alpino i convocati dell’Italia per la tappa di Coppa del Mondo in Val Passiria; Sci alpino le convocate dell’Italia per Kranjska Gora | c’è Anna Trocker non Giada D’Antonio; Biathlon i possibili convocati dell’Italia per le Olimpiadi Tra certezze e ballottaggi.

sci alpino convocati dell8217italiaSci alpino, i convocati dell’Italia per lo slalom di Madonna di Campiglio - 2026 dello sci alpino tornerà protagonista ad una decina di giorni dal superG di Livigno del 27 dicembre, ... oasport.it

sci alpino convocati dell8217italiaSci alpino, le convocate dell’Italia per Kranjska Gora: c’è Anna Trocker, non Giada D’Antonio - Comunicato il novero delle convocate per quanto riguarda il contingente dell'Italia in gara a Kranjska Gora, dove nel primo fine settimana del 2026 sono ... oasport.it

Coppa del Mondo di sci alpino, Lara Della Mea convocata a Soelden - La tarvisiana Lara Della Mea tra i 15 atleti azzurri convocati dalla FISI alla sessantesima edizione della Coppa del Mondo di sci alpino che si aprirà nel prossimo weekend, sabato 25 e domenica 26 ... rainews.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.