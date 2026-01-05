Sci alpino Della Mea è in una nuova dimensione Il riscatto dello slalom femminile

Dalla fresca cornice di Kranjska Gora, lo sci alpino azzurro si prepara a un percorso di crescita e impegno. Con Della Mea protagonista nel riscatto dello slalom femminile, il 2026 segna un nuovo capitolo per lo sport italiano. Un inizio di stagione che invita a riflettere sulla costanza e la determinazione delle atlete, elementi fondamentali per affrontare le sfide future.

Il 2026 dello sci alpino è cominciato da Kranjska Gora ed è stato un inizio d’anno positivo per i colori azzurri. Sono arrivate, infatti, buone indicazioni dal gigante e dallo slalom femminile sulla Podkoren, con sicuramente Lara Della Mea come protagonista principale di questa due giorni sulle nevi slovene. La nativa di Tarvisio è sicuramente entrata in una dimensione, trovando quella continuità che finora le era sempre mancata in carriera. Un decimo posto in gigante, che vale un’altra Top-10 in questa specialità, e poi soprattutto il sesto posto nello slalom di ieri. Si tratta del miglior risultato della carriera in Coppa del Mondo e senza un errore sul muro si poteva anche sognare qualcosa di più grande. 🔗 Leggi su Oasport.it

