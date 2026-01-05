Schlager Juve la pista si complica? Le parole del ds del Lipsia gelano i bianconeri Cosa ha detto il dirigente della squadra tedesca

Le dichiarazioni del ds del Lipsia hanno complicato le trattative per Schlager, uno dei profili seguiti dalla Juventus. Il dirigente tedesco ha espresso chiaramente la posizione della società, riducendo le possibilità di un trasferimento a breve termine. La situazione si fa quindi più complessa per i bianconeri, che devono ora valutare alternative e strategie per rinforzare il centrocampo.

Schlager Juve, il centrocampista del Lipsia resta un profilo che piace molto a Comolli. Ma il Lipsia ad oggi non apre all’addio. Il nome di Xaver Schlager continua a circolare con insistenza in orbita bianconera e il tema Schlager Juve si sta ritagliando uno spazio sempre più rilevante nelle strategie di mercato della Juventus. Il centrocampista austriaco del Lipsia si trova infatti in una situazione contrattuale delicata, che potrebbe trasformarsi in un’occasione interessante per diversi club europei, compresa la Juve. Il contratto di Xaver Schlager scade in estate, e qualora non dovesse arrivare un rinnovo nelle prossime settimane, questa sessione di calciomercato rappresenterebbe l’ultima occasione per il Lipsia di monetizzare dalla sua cessione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Schlager Juve, la pista si complica? Le parole del ds del Lipsia gelano i bianconeri. Cosa ha detto il dirigente della squadra tedesca Leggi anche: Schlager Juve, stretta per il centrocampista del Lipsia: i bianconeri potrebbero anticiparne l’arrivo già a gennaio! Cosa sta succedendo Leggi anche: Calciomercato Udinese, quale sarà il futuro di Atta? Arrivano le parole del dirigente dei bianconeri Nani, ecco cosa ha detto Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Hojbjerg Juve nuovo tentativo per il mediano del Marsiglia | è il preferito da dirigenza e allenatore a che punto siamo e cosa può succedere. Calciomercato Juventus: Schlager sarebbe in pole per la mediana - Spalletti avrebbe indicato il mediano del Lipsia come possibile rinforzo per il mercato di gennaio, mentre resterebbe viva la pista Guido Rodriguez ... it.blastingnews.com

Regia e occasioni a parametro zero: pista Schlager, sugli esterni Celik e Palestra - Regia e occasioni a parametro zero: pista Schlager Sempre per il centrocampo, sono in corso nuovi contatti con l’entourage di Xaver Schlager. tuttojuve.com

Calciomercato Juventus, non solo Bernabé: piacciono anche Schlager e Timber - Periodo assolutamente positivo per la Juventus guidata da Luciano Spalletti che, dopo la sconfitta in ... fantamaster.it

Marcel #Schäfer, ds #Lipsia, ha parlato di Xaver #Schlager ai media presenti: "Posso escludere una sua partenza a gennaio, ne sono assolutamente certo", le parole riportate da Bild. Il centrocampista resta nelle idee #Juve per giugno a parametro zero. x.com

La Juventus monitora con grande attenzione la situazione di Schlager, che diventa una possibilità concreta per il centrocampo bianconero già nel mercato di gennaio. #GuidoRodriguez #juventus #news #rubenneves #Schlager - facebook.com facebook

