Schifani allo Zen la promessa | Pronti a finanziare la videosorveglianza nel quartiere presto una ' control room'

Il presidente Schifani si è recato allo Zen per annunciare il finanziamento della videosorveglianza nel quartiere, con l’installazione di una control room. L’obiettivo è rafforzare la sicurezza e rispondere alle esigenze della comunità, sottolineando l’importanza di un intervento concreto e condiviso. La visita ha avuto anche lo scopo di ascoltare le istanze dei residenti e avviare un percorso collaborativo con le istituzioni locali.

