Schifani allo Zen la promessa | Pronti a finanziare la videosorveglianza nel quartiere presto una ' control room'

Il presidente Schifani si è recato allo Zen per annunciare il finanziamento della videosorveglianza nel quartiere, con l’installazione di una control room. L’obiettivo è rafforzare la sicurezza e rispondere alle esigenze della comunità, sottolineando l’importanza di un intervento concreto e condiviso. La visita ha avuto anche lo scopo di ascoltare le istanze dei residenti e avviare un percorso collaborativo con le istituzioni locali.

“Dopo quanto accaduto, non può non esserci una risposta da parte delle istituzioni. Ho voluto essere qui non solo per esprimere la vicinanza mia e di tutta la Regione ma per ascoltare e trovare insieme soluzioni concrete”. Così il presidente, Renato Schifani, al suo arrivo alla chiesa di San. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

