Schettini l’appello per un 2026 all’insegna della creatività giovanile | Questo è l’augurio che vi faccio per l’anno prossimo Ci servono delle idee nuove

Vincenzo Schettini invita gli studenti a utilizzare le vacanze per sviluppare progetti personali, sottolineando che la scuola è un terreno fertile per generare idee. Il suo messaggio è di non aspettare l’età adulta per innovare, ma di coltivare la creatività fin da giovani, contribuendo così a un 2026 caratterizzato da nuove idee e spirito innovativo.

