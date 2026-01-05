Schettini l’appello per un 2026 all’insegna della creatività giovanile | Questo è l’augurio che vi faccio per l’anno prossimo Ci servono delle idee nuove
Vincenzo Schettini invita gli studenti a sfruttare le vacanze per sviluppare progetti personali, sottolineando che "la scuola serve a partorire idee" e che non bisogna aspettare l'età adulta per innovare. Il docente sprona i ragazzi a mettersi in gioco rischiando anche l'errore, ricordando che "il futuro emanano le persone sveglie" e carismatiche, contrapponendole a quelle pigre. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
