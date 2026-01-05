Scandicci manita regale Travolto il Sansepolcro

Nel match tra Scandicci e Sansepolcro, la squadra toscana ha ottenuto una vittoria netta con il punteggio di 5-0. La partita si è svolta con il controllo predominante del Scandicci, che ha sfruttato le proprie occasioni per consolidare il risultato. Questa vittoria rappresenta un risultato importante per la squadra di casa, evidenziando il buon stato di forma e la coesione del gruppo.

SCANDICCI 5 SANSEPOLCRO 0 SCANDICCI: Fedele (84' Pepe), Bertelli (16' Mennini), Dodaro, Tacconi, Biancon, Valentini, Valori, Viligiardi (67' Guidelli), Arrighini, Boganini (67' Mugelli), Marchesini (75' Orselli). All. Taccola. SANSEPOLCRO: Bambara, Cerbella (74' Stumpo), Di Paola, Gennaioli (69' Barculli), Borgo, Adreani (81' Corsini), Belli, Omohonria, Bocci, Brizzi (46' Massai), Vitiello. All. Ciampelli. Arbitro: Zantedeschi di Verona. Marcatori: 7' Arrighini (rig.), 23', 80' Valori, 34' Boganini, 83' Dodaro. Note: ammoniti Dodaro, Bocci, Viligiardi, Omohonria. Calci d'angolo 2-4. Recupero 3+5.

