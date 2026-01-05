Scalvini ‘apriscatole’ a sorpresa dell’Atalanta | ha segnato per 4 volte il gol dell’1-0

Giorgio Scalvini, giovane difensore dell’Atalanta, ha segnato quattro volte il gol dell’1-0, diventando una sorpresa positiva per la squadra. Dopo la vittoria contro la Roma, ha commentato con entusiasmo, definendo l’esperienza come un nuovo inizio. La sua prestazione evidenzia il suo ruolo crescente e la sua capacità di contribuire in modo importante alla squadra, consolidando il suo talento nel campionato italiano.

Bergamo. “È stato bellissimo, fantastico: per me è come un nuovo inizio”. Giorgio Scalvini sorride, dopo la partita vinta contro la Roma con un suo gol. Un film già visto, datato 18 settembre 2022: tre anni e mezzo fa. Il numero 42 nerazzurro aveva 18 anni, giocava quella partita a centrocampo. E Gasperini era il suo allenatore, non quello sulla panchina avversaria. Di acqua sotto i ponti ne è passata – e pure di operazioni e infortuni – ma il classe 2003 non ha perso l’abitudine di essere, un po’ a sorpresa, una sorta di ‘apriscatole’. In 113 presenze complessive in nerazzurro, Scalvini ha segnato 7 gol, un numero comunque significativo per un difensore. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

