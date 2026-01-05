Scaligera piegata da Brindisi nello scontro al vertice Cavina | Sovrastati fisicamente

La Tezenis Verona è stata sconfitta da Brindisi 74-55 nel match al PalaPentassuglia, nel primo incontro del 2024. La squadra di Cavina ha trovato difficoltà nel fronteggiare l’intensità fisica degli avversari, che hanno dominato il gioco. Una battuta d’arresto che richiederà analisi e miglioramenti per riprendere il cammino in campionato.

Il nuovo anno è iniziato con una netta sconfitta per la Tezenis, che al PalaPentassuglia di Brindisi ha ceduto 74-55 ai padroni di casa. È stata una prima parte di gara complicata per i gialloblu, che hanno faticato a trovare soluzioni efficaci nella metà campo d’attacco e in difesa hanno subito. 🔗 Leggi su Veronasera.it

